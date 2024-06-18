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الداخلية تنظم ملتقى الوقاية من المخدرات بالتعاون مع شرطة دبي

الداخلية تنظم ملتقى الوقاية من المخدرات بالتعاون مع شرطة دبي
18 يونيو 2024 18:29

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس مكافحة المخدرات، انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات (2024) في دبي هيلز مول والذي تنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ويستمر10 أيام، تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي»، ضمن مشاركة الوزارة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

افتتح فعاليات الملتقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي بحضور اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والعميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد سلطان بوعتابه الزعابي، مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط والمسؤولين.

يهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وسبل الوقاية منها، والدور المحوري الذي تلعبه الأسر في حماية أبنائهم من هذه الآفات والتوعية بأضرارها ومكافحة الترويج الإلكتروني ومسببات ومؤشرات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعوامل الحماية والخطورة ودور الوالدين في وقاية أبنائهم من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتعريف بالقانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة، وخدمات العلاج وإعادة التأهيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطرق وأساليب الدمج المجتمعي، ورصد التحديات والأفكار الابتكارية من خلال الجلسات ونشر ثقافة رفض تجربة التعاطي من خلال خطة تستخدم تقنيات رقمية وشاشات عرض وتتضمن ورشا وجلسات عصف ذهني، ومنصات التواصل الاجتماعي.

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تركز الفعاليات على عدد من المحاور من بينها مرتكزات برنامج «سراج» الوطني لمكافحة المخدرات ومحاور السعادة اليومية و«الرفقة الطيبة» و«الجسم السليم».

وتنظم وزارة الداخلية والجهات المشاركة مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج منها ما هو مخصص للأطفال والنشء ومنها موجه نحو الأسر والعائلات.

وتضم قائمة الشركاء إلى جانب الإدارات المعنية من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، لجان مجلس مكافحة المخدرات، ومركز حماية الدولي من القيادة العامة لشرطة دبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر».

المصدر: وام
وزارة الداخلية
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