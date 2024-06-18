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علوم الدار

محمد بن راشد : نبارك لحجاج بيت الله حجهم

محمد بن راشد : نبارك لحجاج بيت الله حجهم
18 يونيو 2024 20:12

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حجاج بيت الله حجهم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لحجاج بيت الله حجهم.. وعوداً حميداً لأرض الوطن.. وشكرنا لبعثة الحج الرسمية للدولة.. الخدمة العامة للجمهور شرف.. فكيف إذا كانت الخدمة لحجاج بيت الله القاصدين مرضاته.. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج وممن قام على خدمتهم صالح الأعمال».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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محمد بن راشد
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