محمد بن راشد : نبارك لحجاج بيت الله حجهم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حجاج بيت الله حجهم.



وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لحجاج بيت الله حجهم.. وعوداً حميداً لأرض الوطن.. وشكرنا لبعثة الحج الرسمية للدولة.. الخدمة العامة للجمهور شرف.. فكيف إذا كانت الخدمة لحجاج بيت الله القاصدين مرضاته.. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج وممن قام على خدمتهم صالح الأعمال».

نبارك لحجاج بيت الله حجهم .. وعوداً حميداً لأرض الوطن ..

وشكرنا لبعثة الحج الرسمية للدولة ..

الخدمة العامة للجمهور شرف … فكيف اذا كانت الخدمة لحجاج بيت الله القاصدين مرضاته …

نسأل الله أن يتقبل من الحجاج وممن قام على خدمتهم صالح الأعمال .. pic.twitter.com/pn4PqbVLqg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 18, 2024