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31 ألف معاملة عبر التطبيق الذكي لـ«قضاء أبوظبي»

31 ألف معاملة عبر التطبيق الذكي لـ«قضاء أبوظبي»
19 يونيو 2024 00:59

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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تحرص دائرة القضاء على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك من خلال دعم الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية وتطويرها بصورة مستمرة، الأمر الذي يسهم في تمكين المتعاملين من الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، ما يسهم في اختصار الوقت والجهد وسهولة الحصول على الخدمات بكل يسر ومرونة.
كما وتعمل دائرة القضاء أبوظبي، على تحديث وتطوير التطبيق الذكي بشكل مستمر، لإضافة المزيد من الخدمات القضائية والعدلية عبر منصة واحدة متكاملة.
وأوضحت دائرة القضاء أن التطبيق الذكي الجديد لدائرة القضاء يوفر تجربة تفاعلية ومبتكرة للمتعاملين، تمكنهم من الدخول باستخدام الهوية الرقمية الإماراتية، ومن خلال ذلك سيتم جلب جميع الملفات والقضايا والمعاملات المرتبطة به بكل سهولة ومصنفة بناءً على نوع الملف، ويمكن من خلالها متابعة هذه الملفات وتفاصليها وروابط الجلسات المجدولة القادمة، والحصول على النسخ الرقمية من القرارات والأحكام، كما يمكن الإصدار الجديد من التطبيق الذكي من دفع الغرامات المترتبة والحصول على القرارات الفورية المرتبطة بالسداد بشكل فوري (كف بحث – إلغاء منع سفر – إلغاء حجوزات، وغيرها من الخدمات).
وأشارت دائرة القضاء أبوظبي، إلى أن عدد الخدمات المتاحة للمتعاملين يتجاوز 200 خدمة مبنية من خلال التطبيق، ويمكن تقديم الطلبات والمعاملات، بناءً على نوع الملف ومرحلته ودفع الرسوم المرتبطة بها ومنها (رؤية المحضونين – المحاكم والتنفيذ – النيابات – إيداع الأمانات). 
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة عبر التطبيق الذكي، نحو 31 ألف معاملة، والتي تتضمن (محاكم، تنفيذ، نيابة، أمانات، رؤية محضونين)، والتي تم التقديم عليها من خلال التطبيق.
كما وبلغ عدد مرات تحميل، أو تنزيل التطبيق 82 ألفاً و793 مرة، وذلك من خلال متجر التطبيقات لكل من أبل ستور جوجل بلاي. 
يشار إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي، أطلقت الإصدار الجديد من تطبيقها الذكي، بهدف توفير منصة متكاملة ومتطورة للمتعاملين تتيح سهولة الوصول إلى ملفاتهم القضائية والاطلاع على مستجداتها في جميع محاكم ونيابات إمارة أبوظبي عبر خطوات ميسرة، اعتماداً على أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المدعومة بتقنيات ذكاء الأعمال.
وذكرت الدائرة، أن الإصدار الحالي للتطبيق الذكي يتيح لدائرة القضاء، والمرتبط بالدخول عبر الهوية الرقمية لمتابعة مستجدات ملفات القضايا وحالتها في المحاكم والنيابات، والاطلاع على التفاصيل وتحميل المستندات، مع سهولة تقديم الطلبات وسداد الغرامات والمبالغ المستحقة في الملفات القضائية، وفق خيارات دفع رقمية متعدد.
وتم استحداث آلية جديدة لإشعار المتقاضين بشأن الأحكام الصادرة والإجراءات اللازمة والتنبيهات الخاصة بمستجدات ملفاتهم القضائية، وجلسات المحاكم والطلبات المقدمة عليها، لتوجيه المتعامل بالإجراءات اللاحقة المطلوبة.

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