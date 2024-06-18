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أبوظبي.. طبيعة خلابة وتنوع بيولوجي

أبوظبي.. طبيعة خلابة وتنوع بيولوجي
19 يونيو 2024 00:59

ثراء طبيعي تزخر به إمارة أبوظبي، يسهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي، وهو ما تظهره حملة «أبوظبي ع طبيعتها» التي أطلقتها هيئة البيئة - أبوظبي، عبر منصاتها الرقمية المتنوعة لزيادة الوعي المجتمعي بثراء التنوع البيولوجي في العاصمة، وأهميته في تحسين نمط الحياه للمجتمع.
وتُعد إمارة أبوظبي رائدة على المستويين الاتحادي والإقليمي في مجال إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية، باعتبارها أداةً فعّالة لحماية التنوُّع البيولوجي، حيث تضم الإمارة 14 محمية برية، تمثل 17% من مساحة أراضي الإمارة، وست محميات بحرية تمثل 14% من إجمالي مساحة البيئة البحرية في الإمارة، وجميعها تشكِّل شبكة زايد للمحميات الطبيعية.

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