الأربعاء 19 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعيين عبدالله بن بيه رئيساً له

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعيين عبدالله بن بيه رئيساً له
19 يونيو 2024 11:24

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسوماً اتحادياً بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومرسوماً اتحادياً آخر بتعيين معالي عبدالله بن بيه رئيساً للمجلس بدرجة وزير.

ووفقاً للمرسوم الاتحادي، يضم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في عضويته كلاً من الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائباً للرئيس، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وجمال سالم الطريفي، والدكتور إبراهيم عبيد آل علي، والمستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، والدكتورة فاطمة سيف الدهماني.

يمثل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وإصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة بالدولة، وإصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، وإبداء الرأي الشرعي حول التشريعات ذات الصلة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة، وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.
 

 

أخبار ذات صلة
تباشير الرطب.. احتفاء بمواسم الخير في الإمارات
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
آخر الأخبار
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز ضمن منافسات «باريس إيفل الدولية»
الرياضة
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز ضمن منافسات «باريس إيفل الدولية»
اليوم 12:15
«جسر من الذهب» في انتظار «الديوك» عند الفوز بلقب «اليورو»!
الرياضة
«جسر من الذهب» في انتظار «الديوك» عند الفوز بلقب «اليورو»!
اليوم 12:00
تباشير الرطب.. احتفاء بمواسم الخير في الإمارات
الترفيه
تباشير الرطب.. احتفاء بمواسم الخير في الإمارات
اليوم 11:56
كلية الإمارات للتطوير التربوي تستقبل طلبات التسجيل في برنامجي دبلوم الدراسات العليا في التربية ما قبل الخدمة
علوم الدار
كلية الإمارات للتطوير التربوي تستقبل طلبات التسجيل في برنامجي دبلوم الدراسات العليا في التربية ما قبل الخدمة
اليوم 11:42
«دولي الجودو» يعتمد إقامة «أبوظبي جراند سلام» في أكتوبر
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد إقامة «أبوظبي جراند سلام» في أكتوبر
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©