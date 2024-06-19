شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «أنتم فرحتنا» لأئمة المساجد

زارت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة والشركاء الاستراتيجيين أئمة المساجد في مدينة العين ضمن مبادرة «أنتم فرحتنا»، وهنأتهم بعيد الأضحى المبارك، ووزعت عليهم الهدايا بهذه المناسبة السعيدة ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وأمن الطرق.

وشارك في تنفيذ المبادرة فريق من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومستشفى توام، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

وأشاد العقيد جابر سعيدان المنصوري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين بالإنابة بجهود التعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة في نشر التوعية المرورية بين شرائح المجتمع، وتعزيز الحس الأمني والمروري لديهم بأهمية التقيد بقوانين وأنظمة المرور.



ونظم فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين ورشة لائمة المساجد حول أهمية صيانة المركبة، وإجراء الفحص الدوري للإطارات، والتأكد من تاريخ صلاحيتها، تعزيزاً للسلامة المرورية وذلك في إطار حملة وزارة الداخلية تحت شعار (صيف بلاحوادث) وحملة شرطة أبوظبي، تحت شعار (صيف بأمان) بهدف توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن وشاركت دورية السعادة في توزيع الهدايا بهذه المناسبة السعيدة.

وعقدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في الجانب التوعوي والتثقيفي محاضرة لأئمة المساجد حول أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية والسلامة من الحرائق، وتعريفهم بأنواع الطفايات، وكيفية استخدامها لمكافحة الحرائق، إلى جانب توزيع الهدايا بمناسبة العيد. وأكد الرائد خلفان مطر الشامسي، رئيس قسم السلامة العامة في الهيئة بمنطقة العين، أهمية طفاية الحريق التي تعتبر من أهم معدات السلامة والحماية من الحرائق، حيث توفر وسيلة سريعة وفعالة لإخماد الحرائق الصغيرة، وتسهم في منع انتشارها والتسبب في الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى اهتمام الهيئة المستمر بتعزيز السلامة للمجتمع.

وشارك مستشفى توام بإجراء مجموعة من الفحوص الطبية، كفحص الضغط ومستوى السكر في الد،م إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات الصحية وتقديم الهدايا الرمزية، وقدمت شركة ساعد للأنظمة المرورية شرحا لائمة المساجد حول المزايا الجديدة لتطبيقها الذكي في اختصار رحلة المتعامل، وتوفير الوقت والجهد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية تخطيط الحوادث المرورية البسيطة.

واعرب أئمة المساجد عن شكرهم وتقديرهم لشرطة أبوظبي على مبادراتها التوعوية المتميزة، مؤكدين أهمية تعاون الجمهور، وخصوصاً أولياء الأمور مع ارشاداتها حول الالتزام باشتراطات استخدام الدراجات الهوائية و«السكوتر» في الأماكن المخصصة لها.