27.600 مستفيد من مبادرة "خيرية الفجيرة" لتوزيع لحوم الأضاحي

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة جمعية الفجيرة الخيرية، لتوزيع لحوم الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى على مستحقيها داخل وخارج الدولة، أكثر من 27 ألفا و600 مستفيد، بواقع 10 آلاف من المسجلين في كشوف الجمعية في مناطق إمارة الفجيرة، وأكثر من 17 ألفا و600 خارج الدولة.



وكانت الجمعية قد وزعت يوم وقفة عرفة، كسوة العيد وسلال الفواكه على الأسر المتعففة والأيتام من المسجلين لديها، وذلك سعياً لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وحرصاً على توفير احتياجاتهم قبل حلول العيد.



وقال يوسف المرشودي، مدير عام الجمعية إن عملية توزيع لحوم الأضاحي تمت في أول أيام العيد وفق الخطة التي تم وضعها مسبقاً بالتعاون مع إدارة المقاصب في بلدية الفجيرة مشيرا إلى أن لجنة الفحص تأكدت من سلامة الأضاحي كافة، من العيوب التي تحول دون ذبحها، كما تم الأشراف على عملية الذبح والتقطيع، ونقل اللحوم من المقاصب عبر سيارات مجهزة بوسائل حفظ اللحوم.