سعود بن صقر يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة لوسي بيرجير، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه.



ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفيرة، وبحث معها سبل تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، كما تبادل الجانبان، خلال اللقاء، الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. من جانبها عبّرت سعادة لوسي بيرجير، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بدول الاتحاد الأوروبي.