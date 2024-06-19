«الهلال» ينفذ مشروع الأضاحي في الأردن

نفذت إدارة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود بقضاء الأزرق، يوم الأحد الماضي، أول أيام العيد، مشروع عيد الأضحى المبارك.

وشارك فريق الإغاثة الإماراتي الأشقاء اللاجئين السوريين أداء صلاة العيد، وتبادل بعدها قائد فريق الإغاثة الإماراتي سعادة حسن سالم الغول القايدي، ومتطوعو الفريق التهاني والتبريكات بالعيد مع اللاجئين في المخيم. ووزعت إدارة المخيم العيديات على اللاجئين، بالإضافة إلى إقامة فعاليات للأطفال في المخيم، وعلى مدار أيام العيد.

وفي السياق، نفذت إدارة المخيم مشروع الأضاحي السنوي في الأردن، حيث تم شراء الأضاحي وذبحها في أحد المسالخ المعتمدة، حيث قام فريق الإغاثة الإماراتي بتسليم اللاجئين في المخيم حصصهم من اللحوم، وتم توزيع حصص على أسر متعففة مسجلة لدى الجمعيات الخيرية المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن وهي قسم الشؤون النسائية للواء البادية الشمالية الغربية في مديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وجمعية شعلة العطاء الخيرية، وجمعية بوابة رحاب الخيرية، وجمعية باب الريان، إضافة إلى جمعية نشميات البادية الشرقية التعاونية صندوق الأزرق للتعليم المجتمع.

وعبر اللاجئون السوريون في المخيم عن سعادتهم بأجواء العيد، مقدمين شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تولي جل اهتمامها بهم، رافعين أكفهم بالدعاء أن يحفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعرب المستفيدون من لحوم الأضاحي من الأسر المتعففة خارج المخيم والمسجلة لدى الجمعيات الخيرية في المملكة عن سعادتهم بمبادرات الهلال الأحمر الإماراتي المستمرة.