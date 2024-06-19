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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى عدداً من الاتصالات الهاتفية للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس الدولة يتلقى عدداً من الاتصالات الهاتفية للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
19 يونيو 2024 17:35

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم اتصالات هاتفية للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كل من..فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة ودولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وتبادل سموه معهم التهاني وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والسعادة للجميع..سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم بالأمن والاستقرار والازدهار.

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