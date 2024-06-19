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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
19 يونيو 2024 19:26

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، صحواً بوجه عام وغائماً جزئيا أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، تكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 23:38، والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 07:17.

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ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والثاني عند الساعة 19:46 والجزر الأول عند الساعة 14:45 والثاني عند الساعة 02:44.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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