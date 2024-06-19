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علوم الدار

«شؤون الحجاج» يحدد موعد تقديم طلبات الحج للعام المقبل

«شؤون الحجاج» يحدد موعد تقديم طلبات الحج للعام المقبل
19 يونيو 2024 19:52

أشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، بالجهود المتميزة التي قدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، لضمان نجاح موسم الحج لعام 1445هجرية.

وقال الدرعي:«على الرغم من الأعداد المليونية للحجاج الذين قدموا من 88 دولة حول العالم وارتفاع درجات الحرارة القياسية إلا أن المملكة نجحت في تنظيم موسم الحج وإخراجه بصورة متميزة».

وهنأ الدكتور عمر حبتور الدرعي، قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج، ومستوى التنظيم والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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وأثنى على لجان مكتب شؤون حجاج الدولة، وفرق العمل المختلفة لخدمة الحجاج.

من جهة أخرى عقد سعادة محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة، نائب رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة اجتماعاً تنسيقياً مع لجان مكتب شؤون حجاج الدولة لمناقشة بدء الاستعدادات لموسم حج 1446هـ، والمخطط الزمني للاستعدادات لموسم الحج المقبل والذي يبدأ اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وأكد النيادي خلال الاجتماع أنه تقرر فتح باب التسجيل لموسم الحج المقبل من بداية سبتمبر المقبل، على أن يكون التقديم عبر تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني، مشيراً إلى أن الخطط الاستباقية والتحضيرات المبكرة تسهم في رفع كفاءة الإعداد والتحضيرات لضمان استدامة نجاح إيفاد ضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة.

المصدر: وام
مكتب شؤون الحجاج
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