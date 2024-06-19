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علوم الدار

«شرطة دبي» تكرم شركاء نجاح فعاليات مدافع الإفطار

خلال حفل التكريم (من المصدر)
20 يونيو 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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كرمت القيادة العامة لشرطة دبي، الشركاء الاستراتيجيين في إنجاح فعاليات مدافع الإفطار، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في فندق داماك بيرمينت، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، واللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وكبار الضباط والشركاء من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة.
وقدم اللواء عبد الله علي الغيثي، تكريماً خاصاً للواء علي غانم، تقديراً لجهوده الكبيرة والنوعية في إنجاح فعاليات مدفع الإفطار، خلال الشهر الفضيل، إلى جانب تكريم الشركاء الداخليين في شرطة دبي، تقديراً لجهودهم على مدار الشهر.
وأشاد اللواء الغيثي بالشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات، التي أسهمت في إنجاح فعاليات مدافع الإفطار، التي تعتبر من الموروث والعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات مع حلول الشهر المبارك، وتعكس أجواء التلاحم والترابط الأسري.
وأكد أن فعاليات مدافع الإفطار كانت مميزة هذا العام، وحققت نتائج استثنائية عبر الوصول إلى عدد أكبر من المناطق، وذلك خلال تنقل المدفع الرحّال، إلى جانب وجود المدافع الثابتة في الأماكن السياحية المهمة على مستوى إمارة دبي.

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