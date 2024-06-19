الخميس 20 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

34 ألف مكالمة تعاملت معها «شرطة الشارقة» خلال العيد

34 ألف مكالمة تعاملت معها «شرطة الشارقة» خلال العيد
20 يونيو 2024 01:01

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: الأكاذيب لن توقفنا عن إيجاد حل سياسي في السودان
الإمارات.. إيمان راسخ بالتعاون مع الشعوب المنكوبة

تعاملت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مع 34 ألفاً و684 مكالمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بواقع 28 ألفاً و649 مكالمة عبر الرقم 999 للحالات الطارئة، و6 آلاف و35 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الشرطية المعنية والشركاء الاستراتيجيين المعنيين (هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وشركة رافد لحلول المركبات) بكل كفاءة وفعالية.
وأكدت أنه رغم كثافة الحركة المرورية في الشوارع والطرق الداخلية والخارجية خلال عطلة العيد، إلا أن الوعي المروري لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق والتزامهم بإجراءات السلامة المرورية قد أسهم في تعزيز الأمن وجعل الطرق أكثر أماناً، مما نتج عن تسجيل (صفر) وفيات خلال العطلة.

شرطة الشارقة
الإمارات
الشارقة
عطلة العيد
عيد الأضحى
إجازة عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج بطواف الوداع
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج بطواف الوداع
20 يونيو 2024
نازحون فلسطينيون يحصلون على الطعام في مركز إيواء بخان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشفيات غزة تفتتح أقساماً خاصة لحالات سوء التغذية والجفاف
20 يونيو 2024
جنود أميركيون يقدمون المساعدة لبحارة في سفينة استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: أنشطة «الحوثي» ضد الملاحة الدولية «إرهاب صريح»
20 يونيو 2024
ترحيب جماهيري بالرئيس الروسي في بيونج يانج (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين وكيم أون يبرمان شراكة استراتيجية
20 يونيو 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يطوي من «الكابيتول» صفحة انقسامات «الجمهوريين»
20 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©