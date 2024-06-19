34 ألف مكالمة تعاملت معها «شرطة الشارقة» خلال العيد

الشارقة (الاتحاد)

تعاملت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مع 34 ألفاً و684 مكالمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بواقع 28 ألفاً و649 مكالمة عبر الرقم 999 للحالات الطارئة، و6 آلاف و35 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الشرطية المعنية والشركاء الاستراتيجيين المعنيين (هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وشركة رافد لحلول المركبات) بكل كفاءة وفعالية.

وأكدت أنه رغم كثافة الحركة المرورية في الشوارع والطرق الداخلية والخارجية خلال عطلة العيد، إلا أن الوعي المروري لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق والتزامهم بإجراءات السلامة المرورية قد أسهم في تعزيز الأمن وجعل الطرق أكثر أماناً، مما نتج عن تسجيل (صفر) وفيات خلال العطلة.