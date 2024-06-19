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مواصلة إنجاز شبكتي الكهرباء والمياه في «الحراي الصناعية» والتجارية بخورفكان

مواصلة إنجاز شبكتي الكهرباء والمياه في «الحراي الصناعية» والتجارية بخورفكان
20 يونيو 2024 01:02

الشارقة (الاتحاد)

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تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بجهود مكثفة لتوصيل الخدمات لمنطقتي الحراي التجارية والصناعية بمدينة خورفكان في أسرع وقت ووفق أفضل معايير ومواصفات الأمن والسلامة، حيث بدأت الهيئة في المرحلة الأولى بتركيب عدد 12 محطة توزيع فرعية 11 ك ف وكايبلات 11 ك ف بطول 12 كم بتكلفة تصل إلى 19 مليون درهم.
وأوضح المهندس سعود عبد العزيز، مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أنه في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتقديم أفضل الخدمات لتوصيل التيار الكهربائي في مدينة خورفكان، وبالتحديد في منطقتي الحراي الصناعية والتجارية السكنية، تعمل الهيئة حالياً على توصيل خدمات الكهرباء للمنطقة الصناعية بتكلفة تتجاوز 12 مليون درهم والمنطقة التجارية بتكلفة حوالي 7 ملايين درهم، وذلك حتى يتم إنشاء محطة التوزيع الرئيسية 33 ك ف اللازمة لتغذية المنطقة بالكامل.
وأكد أنه، تم البدء بتمديد خطوط المياه الرئيسية بطول 30 ألف متر، لتخدم المستفيدين في منطقتي الحراي الصناعية والتجارية.

الإمارات
الشارقة
الحراي الصناعية
خورفكان
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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