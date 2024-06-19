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علوم الدار

1451 أضحية استقبلتها مسالخ أم القيوين

عامل في مسلخ بأم القيوين (من المصدر)
20 يونيو 2024 01:01

أم القيوين (الاتحاد)

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استقبلت مسالخ أم القيوين، خلال الأيام الثلاثة لعيد الأضحى المبارك، أكثر من 1451 أضحية، توزعت على مقصب الخور، ومقصب الأبرق، ومقصب فلج المعلا، وذلك وفق خطة الإنجاز المطلوبة من الدائرة في تسهيل الإجراءات.
وقالت هيفاء علي سيف، القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة بالبلدية، إنه تم اتخاذ إجراءات سلسة لاستقبال الجمهور، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لافتة إلى أن المسالخ عملت على زيادة أعداد القصابين والعمال، ووفرت فريقاً من الأطباء البيطريين المتخصصين بفحص الأضاحي، للتأكد من سلامتها قبل وبعد الذبح، وخلوها من الأمراض، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، كما قامت الدائرة بتجهيز الساحات الخارجية بخيام مكيفة، تتوافر فيها الضيافة ومياه الشرب المبردة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الجمهور.
وقالت هيفاء علي سيف إن إدارة الخدمات البيطرية بالدائرة قامت مسبقاً بحملة توعية عن كيفية اختيار الأضحية المناسبة والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لتوعية الجمهور بشكل أكبر حول اختيار الأضحية المناسبة، لافتة إلى أنه تم توفير قصابين بأعداد مناسبة في جميع المقاصب، لتسريع عملية الذبح، وتوفير الوقت على الجمهور، وتمت توعية أفراد المجتمع من خطر الاعتماد على القصابين الجائلين والذبح في الطرقات، ما يشكل خطورة على صحة الإنسان والإضرار بالبيئة من خلال رمي مخلفات الذبائح.
وأشارت إلى آلية العمل في المقاصب، والتي تمت عن طريق ترقيم الأضاحي بأرقام بلاستيكية، الأمر الذي سهل على الجمهور تتبع عملية الذبح، ومكنتهم من مشاهدة الأضحية من خلال الغرفة المخصصة للانتظار والتسليم، مشيرة إلى أن الذبح داخل المقصب يحفظ للمستهلكين حقهم في الحصول على أضحية سليمة وصالحة للاستخدام.

أم القيوين
الإمارات
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