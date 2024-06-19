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«ساند» توقف العمل وقت الظهيرة

جهود كبيرة لحماية العمال (من المصدر)
20 يونيو 2024 01:02

الشارقة (الاتحاد)

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حرصاً منها على تطبيق ممارسات الصحة والسلامة المهنية، تلتزم شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة بتطبيق حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من 15 يونيو الجاري، وحتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12.30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة مساءً، تنفيذاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبهدف توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في ساند وتجنبهم الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وقال حامد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة ساند: يأتي حرصنا في تطبيق قانون حظر تأدية العمل تحت الشمس استمراراً لتكامليّة الجُهود الوطنيّة الساعية للارتقاء بمنظومة السلامة والصّحة المهنيّة في القطاعين العام والخاص، ونؤكد حرص الشركة على تعزيز حماية الفئة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت وتوفير مُتطلبات وشروط السلامة والصّحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، مما يُسهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنيّة للوصول إلى بيئة عمل آمنة، خالية من الحوادث والإصابات.
وأضاف الزرعوني: «نعمل على وضع استراتيجيات وإجراءات وقائية للحد من المخاطر والوقاية منها في مكان العمل، لمنع الحوادث والإصابات، ونعمل على تنظيم ورش عملية توعوية وتوفير التدريب والتثقيف، والتي تستهدف أكثر من 1500 عامل يعملون في ساند، وتدريبهم حول كيفية التعامل مع المخاطر واستخدام الأدوات والمعدات الوقائية بشكل آمن، مثل الخوذ والنظارات والقفازات والسترات الواقية لتقليل المخاطر وحماية العاملين».

الإمارات
الشارقة
حظر العمل وقت الظهيرة
ارتفاع درجات الحرارة
السلامة المهنية
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