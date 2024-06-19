«الأصول الافتراضية وتقنيات الذكاء الاصطناعي» في ورشة بـ«شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ورشة عمل حول «الأصول الافتراضية»، وأهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتضمنت مجموعة من التمارين التفاعلية والذكية، بما يعزز تبادل المعرفة، والاستفادة من المفاهيم والخدمات لدعم العمل الشرطي والأمني وتطوير قطاعاته.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن الاستثمار في بناء بنية رقمية متطورة لمنصات التدريب واستخدام التقنيات الحديثة في تقييم المواد والتفاعل مع المتدربين يعد ضرورة قصوى في الأكاديمية، ومن خلالها يتم فرض التدريب الافتراضي، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتركيز على تقنية الواقع الافتراضي الذي أصبح متطلباً حيوياً لإيجاد بيئة تفاعلية بين المتدرب والمادة التعليمية والتدريبية لتعزيز عملية الاستيعاب والتي تسمح بتطوير مختبرات افتراضية وسيناريوهات بأقل التكاليف، ما يسهم في رفع قدراتنا وكفاءتنا ومهاراتنا في مواجهة الأزمات.

وقال العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية: إن الورشة تأتي ضمن اهتمام «شرطة أبوظبي» بمواكبة المستجدات الأمنية والتطورات العالمية في مجالات التدريب الشرطي الحديث الذي يعزز إمكانات المنتسبين وقدراتهم، ويسهم في صقل خبراتهم العملية لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

واستعرضت المقدم الدكتور الشيماء طالب حسين، نائب مدير التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مفاهيم الأصول مثل: البلوك تشين، والعملات الرقمية، والعقود الذكية وأهميتها في رفع ثقافة منتسبي الأكاديمية وجاهزيتهم للمستقبل.

وقدمت شرحاً حول أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، و التكنولوجي، والأصول الإفتراضية ودورها في توفير الوقت والشفافية وتوفير أعلى درجات الأمن والتشفير على قواعد البيانات، بحيث يجعل اختراقها أمراً مستحيلاً.

وأكدت أهمية الإعداد والتخطيط لاستراتيجية استخدام تقنية «البلوك تشين»، والاستفادة منها بمجالات التدريب والتعليم الشرطي، وإدارة العقود الشرطية والمعلومات السرية، والتحقق من التصاريح والتراخيص، والتحكم في الروبوتات والطائرات المسيّرة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة غسل الأموال.

وحضر الورشة، مديرو الإدارات ونوابهم بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وشهدت مناقشات مستفيضة حول جهود شرطة ابوظبي واهتمامها بمواكبة التطورات المستقبلية، ومتابعة المستجدات الأمنية، وتعزيز ريادتها في استشراف المستقبل.