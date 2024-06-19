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علوم الدار

«بلدية الشارقة» تستعرض أفضل ممارساتها في ندوة «سلامة الأغذية» بفيينا

وفد البلدية المشارك في الندوة (وام)
20 يونيو 2024 01:01

فيينا (وام)

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اختتم وفد بلدية مدينة الشارقة، ممثلاً بإدارة المختبرات المركزية، أمس الأول مشاركته في الندوة الدولية لمراقبة وسلامة الغذاء، التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها الرئيس بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور خبراء ومختصين، تم خلالها تقديم أكثر من 260 ورقة عمل حول «أفضل الممارسات العالمية في الأمن الغذائي والصحة الواحدة».
وأكد عادل عمر، مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة، حرص البلدية على حضور مختلف المحافل والندوات والمؤتمرات الدولية، لاستعراض تجاربها الناجحة في مختلف مجالات العمل البلدي، خاصة في مجالات الصحة وسلامة الأغذية والحفاظ على سلامة المستهلكين.
وأشار إلى أن البلدية تمتلك مختبرات ذات مواصفات عالمية، تحتوي على أفضل وأحدث الأجهزة للتحليل المخبري، بإشراف كادر مواطن متميز من أصحاب الخبرة والكفاءة.
من جانبها، قالت الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية، رئيس الوفد المشارك، إن البلدية استعرضت خلال الندوة، أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الكشف عن الغش الغذائي، والملوثات الغذائية في منتج الحليب المجفف، وأنجح التجارب المطبقة في تقييم مخاطر الأغذية.
وأضافت: أن المشاركة في هذا المحفل العالمي أتاح الفرصة لتبادل الخبرات والترويج لخدمات المختبرات المركزية التابعة للبلدية، كونها حاصلة على اعتماد مواصفة الجودة آيزو 17025 لمختبرات الفحص والمعايرة منذ عام 1999م.
وأوضحت، أن الندوة تناولت عدة محاور علمية تعنى بسلامة الغذاء ومراقبته، ووكالات التمويل في صنع السياسات والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والحوادث التي تؤثر على الإمدادات الغذائية، ومفهوم الصحة الواحدة إلى جانب جلسات حوارية، وجلسات عرض الملصقات العلمية، ومعرض مصاحب للندوة، ومنصات لعرض تجارب الجهات المشاركة.
وأشارت إلى أن المشاركة أسهمت في تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المجاورة في مجال سلامة الغذاء، والاطلاع على آلية العمل في مختبرات سلامة الغذاء التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى أحدث التطورات في تقنيات الكشف عن الملوثات الغذائية ومكونات المواد الغذائية عن طريق الشركات المتخصصة في توريد الأجهزة المخبرية، وفتح أبواب التعاون المستقبلي في الدراسات البحثية والحلول المتقدمة في تعزيز جودة الحياة والصحة الواحدة مع الوكالة والمؤسسات الأخرى.

الإمارات
فيينا
الشارقة
سلامة الأغذية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الأمن الغذائي
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