الإمارات وكولومبيا: تعزيز الشراكة لتطوير العمل الحكومي

دبي (الاتحاد)

بحث وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة الإمارات، مع وزراء ومسؤولين في جمهورية كولومبيا مستجدات مسيرة التعاون، وسبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيعها، لتشمل مجالات استراتيجية جديدة في العمل والتحديث الحكومي.

جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لوفد من مكتب التبادل المعرفي الحكومي إلى جمهورية كولمبيا، ضم كلاً من عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وعبد الله محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، ومنال بن سالم، مدير إدارة برنامج التبادل المعرفي الحكومي، عقد خلالها سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين حكوميين ركزت على تطور مسيرة التعاون مع الحكومة الكولومبية، وسبل تعزيزها وتوسيعها لتشمل البحوث الأكاديمية، والتحول الرقمي، والابتكار الحكومي، والتنمية المستدامة، وبناء القدرات، كما ناقش الجانبان إضافة محاور التنافسية الحكومية والبرمجة والخدمة المدنية إلى مجالات التعاون.

وأكد عبد الله لوتاه أن تعزيز الشراكات المعرفية وتوسيع مجالات التعاون في التحديث الحكومي، التي وصلت أميركا الجنوبية وقارات العالم كافة، يمثل محوراً مهماً لمبادرات حكومة دولة الإمارات، الهادفة لترجمة توجيهات القيادة بتعزيز المشاركة في صناعة المستقبل في مختلف المجالات، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة التي تمكنت الحكومة من تطويرها على مدى السنوات الماضية.

وقال: «إن الشراكة مع حكومة كولومبيا تمثل نموذجاً للتعاون البناء في تحديث العمل الحكومي وبناء قدرات الكوادر الحكومي، إذ تمكن الجانبان منذ إطلاقها من تنظيم 46 ورشة تدريبية استفاد منها 620 متدرباً من الكوادر الحكومية الكولومبية بواقع 10500 ساعة عمل»، مؤكداً مواصلة العمل على مبادرات مشتركة جديدة لبناء قدرات موظفي حكومة كولومبيا، ودعم جهود التحديث الحكومي في مختلف المجالات.



اجتماعات قيادية

وبحث وفد التبادل المعرفي مع المسؤولين في حكومة كولومبيا، تعزيز التعاون وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة عدة، وناقش مع معالي يسنيا أولايا ريكنه، وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، وتداول تعزيز التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع معالي ماريا سوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، فيما بحث مع بيلفور فابيو غارسيا، نائب وزير التحول الرقمي، التعاون في مجالات التحول الرقمي والمبادرات والسياسات والاستراتيجيات الداعمة للتحول الرقمي.

وناقش الوفد مع سيزار مانريكي، مدير الدائرة الإدارية للخدمة العامة، سبل تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، وتناول موضوع البحوث الأكاديمية في مجالات الدبلوماسية والتعاون الدولي مع لينا يانيا إسترادا أسيتو، مديرة أكاديمية أوغوستو راميريز أوكامبو الدبلوماسية، فيما اجتمع مع خايرو بيخارانو، أحد المنتسبين للبرنامج الدولي للمديرين الحكوميين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، العام الماضي، للتعرف على تجربة المنتسب ورحلة بناء القدرات التي مر بها ضمن البرنامج الذي تم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، بهدف تعزيز قدرة منتسبيه على استشراف المستقبل لمواكبة المتغيرات والاستجابة لها، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والاستعداد للتحديات المستقبلية للمجتمع، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.



اتفاق تعاون

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ورئيس جمهورية كولومبيا السابق إيفان دوكي ماركيز شهدا توقيع حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا اتفاق تعاون ثنائي في مجالات التطوير الحكومي، ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، في نوفمبر 2021، تشمل 9 محاور للتعاون هي؛ الأداء الحكومي، والتميز الحكومي، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات الحكومية، والخدمة المدنية، والتنافسية والإحصاء، والطاقة، والبرمجة، والشباب.