«استشاري الشارقة» يختتم دور الانعقاد الأول من الفصل الـ 11

الشارقة (وام)

اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، بتحقيق العديد من الإنجازات في المجال البرلماني والأنشطة المجتمعية.

وعقد المجلس خلال الدور المنصرم 12 جلسة عامة، تناولت 5 مشروعات قوانين مهمة، إضافة إلى 3 موضوعات عامة لمناقشة سياسات عدد من الدوائر، هي هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة الشارقة للثروة السمكية، ودائرة الشؤون الإسلامية.

وأثمرت المناقشات عن تقديم 20 توصية، عكست رؤى وأفكار الأعضاء لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، ومواصلة التطور في منظومة الأداء العام، وتجويد الخدمات، بينما بلغ عدد مقدمي الطلبات وطالبي الكلمة 55 عضواً، في حين وصلت مداخلات الأعضاء أثناء انعقاد الجلسات إلى 150 مداخلة، وطرح الأعضاء خلال المناقشات العامة 144 سؤالاً، تناولت مختلف جوانب شؤون المجتمع في الإمارة، وأعمال المؤسسات الحكومية من أجل تعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، كما بلغ عدد مداخلات الأعضاء في مشروعات القوانين 95 مداخلة.

وعقدت لجان المجلس 49 اجتماعاً، بحثت خلالها موضوعات مختلفة.