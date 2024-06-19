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علوم الدار

معالجة طفل في «خليفة الطبية» يعاني فشلاً في الجهاز التنفسي

مدينة الشيخ خليفة الطبية
20 يونيو 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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حققت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة رعاية صحية في الشرق الأوسط، إنجازاً طبياً جديداً في «مدينة الشيخ خليفة الطبية»، حيث نجح الفريق الطبي بمعالجة طفل في التاسعة من عمره، كان يعاني فشلاً في الجهاز التنفسي، ونزيف رئوي بعد خُضوعه لعملية زراعة للنخاع العظمي، وذلك باستخدام جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم.
وواجه المريض، الذي كان يعاني مرض الثلاسيميا من نوع بيتا، مضاعفات حادة بعد خضوعه لعملية زراعة لنخاع للعظم مأخوذ من عيّنة مطابقة من شقيقه.
وقد عانى من عدة مضاعفات خطيرة كعدوى الإنتان، ومشاكل تخثر الدم «الاعتلال الخثري»، وتلف الكبد بسبب انسداد الأوعية الدموية «مرض الانسداد الوريدي في الكبد»، والفشل الكلوي الكلّي، والنزيف الرئوي الحاد.
وأدت هذه الأعراض إلى فشل حاد في الجهاز التنفسي للمريض، الأمر الذي استوجب نقله إلى وحدة العناية المركزة للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية وخضوعه للعلاج عبر جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم.
وقال الدكتور مصعب علي الرمسي، استشاري طب العناية المركزة للأطفال، رئيس قسم العناية المركّزة في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «تؤكد مسيرة المريض نحو التعافي، قوة النهج التعاوني الذي نتبعه، والذي يجمع بين مختلف الاختصاصات الطبية بهدف الارتقاء بمعايير الرعاية المقدمة».

الجهاز التنفسي
مدينة الشيخ خليفة الطبية
الإمارات
شركة أبوظبي للخدمات الصحية
شركة صحة
الثلاسيميا
أمراض الجهاز التنفسي
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