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علوم الدار

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يُكرِّم الفائزين بمشاريع الهوية

خلال حفل التكريم (من المصدر)
20 يونيو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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عام الاستدامة
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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الدار للتعليم، حفلاً اختتم فيه فعاليات مشاريع الهوية الوطنية للعام الدارسي: 2023- 2024، والتي عقدت تحت شعار «عام الاستدامة.. اليوم للغد»، وكرم فيه الطلبة الفائزين بالدورة الثالثة لمشروع الهوية الوطنية التي شاركت بها مدارس مؤسسة الدار للتعليم.
وأكد  فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضرورة الاهتمام بما يشهده العالم من تطور تقني متسارع، وبالحلول التقنية والذكاء الاصطناعي، مع المحافظة على التراث الإماراتي العريق، وذلك بمجمله يمثل أرضية صلبة ينطلق منها الجيل نحو المستقبل بثقة واقتدار، مشيراً إلى أهمية البحوث الطلابية على صعيد نشر الوعي بالاستدامة لما فيها من أفكار إبداعية وابتكارية.
وكرَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤسسة الدار للتعليم، ثم جرى تكريم الطلبة الفائزين، حيث فاز بالمركز الأول المشروع الطلابي: «الاستثمار في العقول» لأكاديمية البطين العالمية، وفاز بالمركز الثاني مشروع «الاستدامة.. رؤية المستقبل» لطلبة أكاديمية الياسمينة البريطانية، وحلّ في المركز الثاني أيضاً مشروع «اليوم للغد» لطلبة أكاديمية العين البريطانية، وجاء المركز الثالث مشروع «صنع في الإمارات» لطلبة أكاديمية المعمورة البريطانية، وحصل مشروع «تراث الإمارات وثقافتها» لطلبة مدارس أدنوك- الرويس على المركز الرابع، وجاء في المركز الخامس مشروع «التنمية المستدامة.. مكافحة الفقر» لمدرسة كرانلي-أبوظبي، وفي المركز الخامس أيضاً حلّ مشروع «الصحة في الإمارات» لأكاديمية ياس الأميركية.
وألقت هنادي مصطفى، رئيس مجموعة تطوير المواد الإلزامية، كلمة مؤسسة الدار للتعليم، شكرت فيها الأرشيف والمكتبة الوطنية على إسهامه في التنشئة الوطنية، والتفاتته المهمة إلى أجيال الطلبة، لتعزيز إمكانيات ومهارات البحث العلمي لديهم، وأشادت بإسهامات الطلبة وبحوثهم في إطار مشروع الهوية الوطنية لعام 2024.
وكرَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الدار للتعليم لجنة التحكيم أيضاً.

الدار للتعليم
مؤسسة الدار للتعليم
الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
الهوية الوطنية
عام الاستدامة
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