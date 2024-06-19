«نسائية دبي» تطرح برامجها الصيفية

دبي (الاتحاد)

تستعد جمعية النهضة النسائية دبي بإطلاق برنامجها الصيفي عالم المهارات، الذي يستهدف الفتيات من (7-16 سنة) في الفترة (1 يوليو إلى 25 يوليو)، عبر برامج لتعزيز مواهبهم وقدراتهم على مواجهة تحديات الاستدامة، وجعلهم مسؤولين تجاه مجتمعهم وتجاه العالم، ليعملوا معاً من أجل استدامة الحياة والأرض، ولا يتحقق هذا المطلب، إلا من خلال الورش الفنية الهادفة والتعليم والتوعية والممارسة، وذلك في إطار حرص الجمعية على تقديم برامج مثمرة ومبادرات لدعم مواهب الطفولة واستثمارها وإعداد جيل واعٍ مكتنز بالمعرفة والعمل ومهارات شغل وقت الفراغ بالمفيد.

كما يقدم فرع الجمعية بالخوانيج، خلال الصيف، النادي التراثي الصيفي بعنوان (صيف الخوانيج) تدريباً على الحرف اليدوية التقليدية ودمجها في صناعات حديثة، ومنها: التلي، السدو، الخوص، البرقع، نقش الحنا، صناعة الدخون والعطور، الأكلات الشعبية، برنامج السنع، رياضة الصقور.

ويستهدف النادي الأطفال الذكور من سن 8-12 سنة، والبنات من سن 8-14 سنة، ويقدم فرع الجمعية بالليسيلي برنامجاً صيفياً ممتعاً تحت شعار، «صيف المرموم غير».

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي - المدير العام للجمعية: «إننا نحرص ضمن أهدافنا على تقديم برامج ومبادرات ضمن أهدافها الاستراتيجية لدعم مواهب الطفولة واستثمارها، و(البرامج الصيفية) موجهة للطفل والفتيات الناشئات لتوفير القاعدة المادية والضرورية لاستثمار وقت الفراغ، خلال الإجازة».