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علوم الدار

تعاون بين «إيدج» و«مجموعة KNDS» فرنسا في مجال الدفاع البري

تعاون بين «إيدج» و«مجموعة KNDS» فرنسا في مجال الدفاع البري
20 يونيو 2024 01:01

أبوظبي (وام)

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أعلنت «إيدج»، المجموعة العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اتفاقية تعاون مع «مجموعة KNDS»، مجموعة التصنيع الرائدة للأنظمة العسكرية البرية في أوروبا، خلال معرض يوروساتوري 2024، المقام حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف تطوير العلاقات الصناعية والتجارية ضمن مجال الدفاع البري.
وتهدف الشراكة إلى الارتقاء بالجهود التعاونية المشتركة بين مجموعة «إيدج» و«مجموعة KNDS» ضمن مجالات رئيسة عديدة ضمن قطاع الدفاع البري، بما يشمل التطوير والإنتاج المشتركين للذخائر وأنظمة الأسلحة.
كما تسعى الشراكة إلى تقديم أحدث الحلول الدفاعية والجمع بين الخبرات المتبادلة، والتقدم التكنولوجي للمؤسستين.

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