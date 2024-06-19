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الإمارات تؤكد دعم الجهود الأممية لمكافحة خطاب الكراهية

الإمارات تؤكد دعم الجهود الأممية لمكافحة خطاب الكراهية
20 يونيو 2024 01:02

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بدعم جميع قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى مكافحة خطاب الكراهية، مجددةً دعم جهود تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
ونشرت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، قالت فيها: «سلطت دولة الإمارات الضوء خلال الفعالية رفيعة المستوى التي أقيمت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، على الذكرى السنوية الأولى لاعتماد مجلس الأمن للقرار التاريخي رقم 2686، بشأن التسامح والسلام والأمن، وهي المرة الأولى التي يعترف فيها المجلس بأن خطاب الكراهية والتطرف والتعصب بكافة أشكاله، له صلة مباشرة باندلاع الصراع وتصعيده وتكراره».
وأضافت: «تظل دولة الإمارات ملتزمة بدعم تنفيذ القرار 2686، وجميع قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى مكافحة خطاب الكراهية».
وفي سياق متصل، أعرب السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، في بيان أمام الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2024، عن دعم دولة الإمارات الكامل لجهود الهيئة في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، في ظل القيادة الحكيمة للسيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية للهيئة.  
وقال: «رحبنا بالتركيز المتزايد للهيئة على تعزيز القدرات الإنسانية استجابة لاحتياجات المرأة، كما شددنا على ضرورة البناء على الشراكات القائمة، وتحسين الدور التنسيقي للهيئة في الأمم المتحدة».

الإمارات
خطاب الكراهية
مكافحة الكراهية
الأمم المتحدة
المساواة بين الجنسين
تمكين المرأة
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