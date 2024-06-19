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علوم الدار

تعرّف على غرامة مزاولة نشاط الدعاية والإعلان في أبوظبي دون ترخيص

تعرّف على غرامة مزاولة نشاط الدعاية والإعلان في أبوظبي دون ترخيص
20 يونيو 2024 00:38

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في بيان صدر عنها، الأربعاء، على ضرورة حصول المنشآت الاقتصادية على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية عند القيام بأي إعلانات «دعائية أو ترويجية أو تسويقية» بما يسهم في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة ابوظبي.

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وأشارت الدائرة إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

 

 

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي
الإمارات
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