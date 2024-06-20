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علوم الدار

"أمنية" تحقق حلم الطفلة أحلام بزيارة "ديزني لاند باريس"

"أمنية" تحقق حلم الطفلة أحلام بزيارة "ديزني لاند باريس"
20 يونيو 2024 11:16

حققت مؤسسة "تحقيق أمنية"، أمنية الطفلة أحلام "7 سنوات" بزيارة ديزني لاند باريس مع عائلاتها ، وذلك في إطار سعيها المتواصل لإدخال السعادة على قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة، وزرع الأمل في نفوس عائلاتهم.

وكان في انتظار أحلام وأفراد العائلة سيارة خاصة عند وصولهم إلى المطار، نقلتهم إلى فندق ديزني لاند، لتعيش أجمل لحظات حياتها، حيث استقبلها فريق ديزني لاند وعائلاتها بحفاوة وترحاب، وتمّ اصطحابهم لتناول وجبة إفطار مع شخصيات ديزني المُفضّلة لديها.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة 'تحقيق أمنية': "بفضل دعم أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الكبيرة، تمكّنا من مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الإنسانية، وتحقيق أمنية الطفلة أحلام في السفر مع عائلتها إلى ديزني لاند باريس التي تشكّل حلماً مستحيلاً للكثير من الأطفال، خاصة مع التكاليف الباهظة التي يتطلبها السفر".

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وأكد أن أحلام استمتعت بتجربة جميلة ومتميّزة مع عائلتها من خلال زيارة جميع معالم ديزني لاند باريس، ومقابلة شخصيات الأميرات والتقاط الصور التذكارية برفقتهم.

وأضاف أن "تحقيق أمنية" تتطلع طوال الوقت إلى إدخال الفرح والتفاؤل على قلوب الأطفال المرضى، وسعادتها تكمن في أن تجلب لهم هذه الأمنيات البهجة والفرح الذي يستحقونه، وأن تبقى ابتساماتهم العذبة البريئة متألّقة على وجوههم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تحقيق أمنية
مؤسسة تحقيق أمنية
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