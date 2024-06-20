"جامعة الإمارات" تتقدم بفارق 100 مركز في تصنيف التأثير لـ"مؤسسة تايمز" 2024

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن تحقيق إنجاز استثنائي في تصنيف التأثير لمؤسسة التايمز للتعليم العالي لعام 2024 والمعني بأهداف التنمية المستدامة، حيث تقدمت بفارق 100 مركز لتصل إلى المرتبة بين 201-300 على المستوى العالمي.

وأظهرت الجامعة تميزاً في عدة مجالات وفق تصنيف تأثير مؤسسات تايمز للتعليم العالي، حيث جاءت ضمن المراتب 101-200 عالمياً في مجالات متعددة، وتميزت الجامعة بشكل خاص في الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالقضاء التام على المجاعة، والهدف السادس والمعني بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف العاشر والمعني بالحد من أوجه عدم المساواة.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بالتميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأضاف أن تصنيف الجامعة ضمن أفضل 15 جامعة في العالم في الهدف رقم 4 "التعليم الجيد" والهدف رقم 17 ‘"عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يؤكد التزام الجامعة بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق رؤيتها وتطلعاتها في تقديم تعليم ذي جودة عالية من خلال التعاون الدولي الفعال.

وجاء تصنيف جامعة الإمارات بالمركز 62 عالمياً في الهدف السابع والمعني بتوفر الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة والذي يعكس جهود الجامعة في دعم الاستدامة من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

يذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تم تصنيفها ضمن 11 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ما يعكس دورها الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويُعد هذا التقدم الكبير دليلاً على الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة لتعزيز مكانتها كواحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة على مستوى العالم، وتأكيدًا على التزامها برفع مستوى التعليم والبحث وخدمة المجتمع بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة.