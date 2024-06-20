"الإمارات للتعليم" تدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمات النقل المدرسي

دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أولياء أمور الطلبة لضرورة تسجيل أبنائهم في خدمات النقل المدرسي التي توفرها "مواصلات الإمارات" وشركة تاكسي دبي، وذلك ضمن استعدادات المؤسسة للعام الدراسي المقبل 2024 – 2025 ، بالتنسيق مع شركائها في مجال النقل المدرسي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أن مواصلات الإمارات وشركة تاكسي دبي ستقوم بتعميم رابط تسجيل على أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم الحاليين المسجلين في المدارس أو ممن سيلتحقون لأول مرة، وذلك بهدف توفير بيانات الطلبة لمزود الخدمة بالشكل المناسب ما يمكنه من التخطيط بكفاءة لإدارة عملياته التشغيلية وضمان توفير خدمات نقل مدرسي بجودة عالية.

وبينت المؤسسة أن التسجيل لخدمات النقل المدرسي سيستمر حتى 5 يوليو 2024، داعيةً أولياء الأمور إلى توفير البيانات المطلوبة بشكل دقيق لارتباطها لاحقاً بسير رحلة الطلبة من وإلى المدارس وكافة الإجراءات ذات الصلة.

