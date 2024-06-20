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علوم الدار

رئيس إقليم زنجبار يستقبل علي النعيمي

رئيس إقليم زنجبار يستقبل علي النعيمي
20 يونيو 2024 12:41

استقبل معالي الدكتور حسين علي مويني رئيس إقليم زنجبار في جمهورية تنزانيا الاتحادية، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع 293 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في زنجبار.

وأكد اللقاء، الذي حضره صالح الذيب الحميري القنصل العام للدولة في إقليم زنجبار، على عمق علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا وإقليم زنجبار، وعلى وجود فرص واعدة لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق المصالح والرؤى المشتركة، كما تمت الإشادة بالدور الريادي والإنساني الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في الإقليم.

المصدر: وام
تنزانيا
زنجبار
علي النعيمي
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