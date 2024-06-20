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بلدية أبوظبي تفوز بجائزة "Ostar" العالمية ضمن فئة أفضل المشاريع 2023

بلدية أبوظبي تفوز بجائزة "Ostar" العالمية ضمن فئة أفضل المشاريع 2023
20 يونيو 2024 12:52

حصلت بلدية مدينة أبوظبي على جائزة "Ostar" العالمية للأعمال المتميزة ضمن فئة أفضل المشاريع للعام 2023، من خلال حصول مشروع "نور أبوظبي" بمرحلتيه الأولى والثانية على تصنيف مستوى النخبة - "Elite Level" ، فيما حصل مشروع استخدام المطاط المُعاد تدويره في الخلطات الإسفلتية للطرق على تصنيف المستوى الماسي "Diamond Level".

وكرم سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أعضاء فريق العمل ، تقديراً لجهودهم واحترافيتهم، وحرصهم على تقديم المشروعين الرائدين بأفضل صورة مما أهل البلدية لحصد هذه الجائزة العالمية، التي تضاف إلى سجل إنجازاتها وجوائزها المحلية والإقليمية والعالمية.

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وتُعد جائزة "Ostar" من أشهر الجوائز العالمية في مجال المشاريع المبتكرة، والمؤسسات الرائدة، والمبادرات والمشاريع الناشئة، والإبداع التقني والتكنولوجي، وغيرها من المجالات، وهي جائزة عالمية سنوية، تضم أفضل الخبراء العالميين في مجال إدارة المعرفة والابتكار، وتتنافس على جوائزها العديد من المؤسسات والشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
المطاط
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