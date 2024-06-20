الخميس 20 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة بـ"الوطني" تعتمد تقرير موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير
20 يونيو 2024 13:33

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، تقرير موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة اطلعت في سبيل دراستها للموضوع ، على الدراسات والأوراق الفنية المعدة من الأمانة العامة للمجلس ذات الصلة بالموضوع، وتدارست المعلومات الواردة إليها من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتقت بممثلي عدد من الجهات المختصة، حيث ناقشت التحديات التي تواجه عملية البحث والتطوير، واستقطاب الكوادر البشرية وتأهيلهم في مجال البحث والتطوير، كما اطلعت على أبرز المبادرات الخاصة بهذا القطاع، واقترحت اللجنة في تقريرها التوصيات اللازمة بناء على النتائج والملاحظات التي توصلت إليها من خلال تقييمها لردود الحكومة والجهات المختصة.
وتناقش اللجنة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير وفق محوري؛ حوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وتنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره على جودة الحياة. 

أخبار ذات صلة
«اجتماعية» الوطني تواصل مناقشة سياسة رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
«تقنية» الوطني تناقش سياسة إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة
المصدر: وام
أحمد عيد المنصوري
المجلس الوطني الاتحادي
البحث والتطوير
آخر الأخبار
من فعاليات "مفاجآت صيف دبي" (أرشيفية)
اقتصاد
"دبي للمهرجانات" تكشف عن موعد انطلاق "مفاجآت صيف دبي"
اليوم 15:02
أبوظبي تستضيف ختام «عالمية السوبر كروس» 4 ديسمبر
الرياضة
أبوظبي تستضيف ختام «عالمية السوبر كروس» 4 ديسمبر
اليوم 15:00
تعاون بين "ايدج" و"تاليس" لتطوير أنظمة الاتصال اللاسلكي في الإمارات
اقتصاد
تعاون بين "ايدج" و"تاليس" لتطوير أنظمة الاتصال اللاسلكي في الإمارات
اليوم 14:41
بلاتيني: ديشامب لا يستحق قيادة «الديوك»!
الرياضة
بلاتيني: ديشامب لا يستحق قيادة «الديوك»!
اليوم 14:30
"كيزاد ": تطوير مصنع لإنتاج الطحالب الدقيقة في أبوظبي
اقتصاد
"كيزاد ": تطوير مصنع لإنتاج الطحالب الدقيقة في أبوظبي
اليوم 14:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©