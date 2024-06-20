"تراحم" ترفع مساعدتها الشهرية إلى 2.5 مليون درهم

رفعت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، قيمة مساعدتها الشهرية إلى 2.5 مليون درهم بدلاً من 1.4 مليون درهم، على أن يخصص منها 500 ألف درهم شهرياً لعلاج المرضى، فيما نفذت مجموعة من المشاريع والبرامج خلال عيد الأضحى المبارك بكلفة 3.4 مليون درهم، بهدف إدخال البهجة والسرور على ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والأيتام وكبار السن.

وقال الدكتور أحمد تهلك مدير عام المؤسسة، في بيان اليوم، إن الأيتام والأسر المتعففة وذات الدخل المحدود تمثل المحور الأساسي لعمل المؤسسة على مدار العام إلا أنها تعزز من أنشطتها لهذه الفئات في المناسبات مثل عيد الأضحى.

وأوضح أن المؤسسة نفذت خلال عيد الأضحى المبارك مبادرات "فوالة العيد" بقيمة مليون درهم استفادت منها 2000 أسرة بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي حيث تم توزيع بطاقة تسوق على المستفيدين، كما تم توزيع المساعدات الشهرية بقيمة 1.4 مليون درهم على المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط، وكذلك توزيع كسوة العيد بقيمة 200 ألف درهم استفادت منها 800 أسرة، فضلاً عن المساهمة في تيسير سفر 15 حاجاً من العديد من إمارات الدولة، بالإضافة إلى تقديم 150 ألف درهم لهؤلاء الحجاج ومتابعتهم أثناء رحلة الحج، والمساهمة في رعاية وكفالة 117 يتيماً بالتعاون مع 8 من الكفلاء المحسنين.