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علوم الدار

فاطمة بنت مبارك تستقبل سفيرات الدولة في الخارج

فاطمة بنت مبارك تستقبل سفيرات الدولة في الخارج
20 يونيو 2024 20:00

 
استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم على مأدبة غداء، مجموعة من سفيرات الدولة في الخارج، وذلك بحضور سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية. فقد استقبلت سموها، كلاً من سعادة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى سويسرا، وسعادة فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى النرويج، وسعادة حنان العليلي سفيرة الدولة لدى لاتفيا، وسعادة هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا، وسعادة آمنه محمود فكري سفيرة الدولة لدى فنلندا. واطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على جهود السفيرات لخدمة المواطنين في الخارج وتوفير أشكال الدعم كافة والرعاية لهم، وتعزيز العلاقات الخارجية لدولة الإمارات، وبناء جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح العليا للدولة ويعزز من مكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشادت سموها بجهود سفيرات الدولة في الخارج وحرصهن على أداء مهامهن على الوجه الأكمل بما يسهم في توفير خدمات متكاملة للمواطنين في الخارج وتعزيز سمعة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً وترسيخ احترامها ومحبتها بين شعوب العالم، بالإضافة إلى نشر قيم التسامح والتعايش وتعزيز التعاون والتآخي بين الشعوب. من جانبهن، أعربت سفيرات الدولة عن خالص شكرهن وتقديرهن إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعم سموها اللامحدود للمرأة الإماراتية، وتحفيزها على التميز والإبداع في مختلف قطاعات العمل.

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المصدر: وام
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