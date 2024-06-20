حملات للحد من النقل «غير المشروع» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

نفذت هيئة النقل في عجمان، حملات تفتيشية، خلال عيد الأضحى المبارك، بناء على خطة إدارة التصاريح وأنظمة النقل، لتغطية معظم المناطق داخل الإمارة، بهدف الحد من ظاهرة النقل غير المشروع، وتنظيم حركة حافلات النقل العام، ومركبات الأجرة، لضمان أمن وسلامة الركاب.

وقالت سارة الحوسني، مدير إدارة التصاريح وأنظمة النقل، إن الحملات تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لضمان تنظيم قطاع النقل العام، والحد من التجاوزات، التي تؤثر في سلامة وأمن الركاب، لافتة إلى أن الهيئة تعمل بجد لضمان تقديم خدمات نقل موثوقة وآمنة للجميع، وتعد هذه الحملات التفتيشية جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة النقل في الإمارة.

وقامت فرق التفتيش التابعة للهيئة برصد المركبات الخاصة، التي تقوم بنقل الركاب بصورة غير قانونية، خلال أيام العيد، وتحرير المخالفات، وتوجيه التنبيهات للسائقين، حول أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة، وجاءت هذه الخطوات لتعزيز الوعي بأهمية استخدام وسائل النقل المعتمدة والمرخصة، وضمان توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة للجميع.

وتضمنت الحملات، فحص حافلات النقل العام، ومركبات الأجرة للتحقق من التزامها باللوائح والأنظمة المعمول بها، وتحرير المخالفات لمن لم يلتزم بالشروط والقوانين، مع التركيز على التأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة من الهيئة والعمل، وفقاً للمعايير المحددة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للركاب، ومدى التزام السائقين بمعايير السلامة والنظافة.