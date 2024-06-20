4 مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

طرحت بلدية منطقة الظفرة، 4 مناقصات مختلفة لتنفيذ مشاريع متعدد لتطوير الطرق والبنية التحتية في عدد من المدن، بهدف مواكبة التطور العمراني في المنطقة، وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في إسعاده ورفاهيته، وضمن إطار حرصها على توفير بنية تحتية عالمية المواصفات، وتوفير مرافق ذات مواصفات سلامة وأمن عالمية.

وطرحت البلدية مناقصة لتصميم، وإنشاء مسار جبلي للدراجات في جزيرة دلما أما المناقصة الثانية فتضمنت مشروع تطوير الطرق الداخلية في الأحواض السكنية القائمة حسب دليل تصميم الطرق الحضرية المعتمد - المرحلة الأولى بينما طرحت مناقصة المشروع الثالث والذي يتضمن إنشاء طرق إسفلتية للمزارع في محاضر ليوا الشرقية المرحلة الثانية ويمكن للشركات ذات التصنيف الدرجة الثانية فما فوق في مجال مقاولات البنية التحتية ونشاط مقاولات الطرق الرئيسة والشوارع والأعمال المتعلقة بها التقدم إليها والمناقصة الرابعة مشروع إعادة تأهيل طريق رأس غميس.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير وتحسين الطرق بالمنطقة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تنفيذ مشاريع أعمال تأهيل وصيانة الطرق الداخلية في مدن المنطقة، للارتقاء بمكونات البنية التحتية واستدامتها، لتحسين جودة الطرق وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، لتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لرفع جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

وتتضمن الأعمال صيانة الهبوط الإسفلتي والتشققات وإصلاح المشوّهات التي رصدت، وتحسين الطرق وفق أعلى المعايير، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في الإمارة، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.

كما تؤهل البلدية الطرق والجزر الوسطية في المنطقة، للمحافظة على السلامة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق، والمحافظة على المظهر العام.

وعند تنفيذ أعمال الصيانة، تحرص البلدية على انسيابية حركة المرور، من دون التسبب في إعاقة الحركة أو تأخيرها، وترتبط مدن منطقة الظفرة بشبكة طرق حديثة، وقد أسهمت في سرعة حركة النقل وتنمية وتطوير المنطقة، وقللت الوقت والجهد باختصار المسافات الطويلة، كما أنها أسهمت في دعم التنمية المستدامة والحركة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات للمنطقة.