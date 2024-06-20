الجمعة 21 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«اللجنة الوطنية» تنظم ورشة حول أهداف التنمية المستدامة

جانب من فعاليات الورشة عبر الاتصال المرئي (من المصدر)
21 يونيو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة وغزة والدول العربية
الأمم المتحدة تدعو لوقف حرب غزة والانتقال إلى حل سياسي مستدام

نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية سلسلة اجتماعات وورش عمل، بهدف بناء قدرات الجهات والكوادر الوطنية في مجالات احتساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتقييم التقدم في الأجندة العالمية 2030 بناء على الخطة الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة. 
وجاءت الورشة، ضمن جهود فريق الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، لتعزيز العمل مع المنظمات العالمية المسؤولة عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية والجهات المحلية، لاحتساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والعمل على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بالبيانات ومنهجيات الاحتساب. 
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن نشر ثقافة الوعي بالاستدامة وبناء القدرات لتشكيل فرق عمل حكومية قادرة على المساهمة في تعزيز تقدم دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمثل أولوية كبرى لعمل اللجنة في الفترة الحالية، ومحوراً مهماً لمواكبة المتطلبات والمتغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم في مسيرته، لتحقيق أهداف أجندة التنمية العالمية 2030.
من جهته، أكد الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن ورشة العمل تأتي في إطار التزام الإمارات بأهداف التنمية المستدامة، وحرص الوزارة على دعم ملف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الدولة تعمل دائماً على استدامة البنية التحتية، ومن أجل ذلك تبذل الوزارة جهوداً حثيثة مدعومة بقيادة رشيدة ذات رؤية استشرافية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. 

التنمية المستدامة
الإمارات
أهداف التنمية المستدامة
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة وغزة والدول العربية
21 يونيو 2024
بوتين والرئيس الفيتنامي تو لام في هانوي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: مقترح روسيا للسلام في أوكرانيا لن يدوم إلى الأبد
21 يونيو 2024
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تدمر سفينتين للحوثيين
21 يونيو 2024
سوناك يتحدث إلى المزارعين في بارنستابل جنوب غرب إنجلترا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بريطانيا.. «التصويت التكتيكي» يهدد «المحافظين» في انتخابات 4 يوليو
21 يونيو 2024
طفلة تبحث عن مياه صالحة للشرب في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كولومبيا تستعد لاستقدام 50 طفلاً من غزة للعلاج
21 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©