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علوم الدار

«الصحة ووقاية المجتمع» تتعاون مع أوقاف دبي في تبادل البيانات

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
21 يونيو 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي (أوقاف دبي) مذكرة تفاهم بشأن تقديم خدمات الترابط والتكامل وتبادل البيانات الخاصة بخدمة المواليد والوفيات لتبادل إشعار الوفيات عن طريق رابط الخدمات الحكومية (TDRA GSB). وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبادل البيانات بسرعة وكفاءة.
وجاء توقيع مذكرة تفاهم بمقر الوزارة بدبي، بحضور عبدالله أحمد أهلي الوكيل، المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعلي محمد المطوع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي (أوقاف دبي)، وعدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.
وتهدف المذكرة بشكل عام إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين وبناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، من خلال تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما، والتنسيق لتنفيذ مشاريع بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.   

أوقاف دبي
دبي
الإمارات
وزارة الصحة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
عبدالله أهلي
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