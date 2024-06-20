«أطفال الشارقة» تطلق مشروع «المسبح الاحترافي»

الشارقة (وام)

تنظم «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسّسة رُبع قرْن لصناعة القادة والمبتكرين في يوليو المقبل مشروع المسبح الاحترافي ويستهدف الأطفال في الفئة العمرية من 6 -12 سنة من الذكور والإناث وذلك في ثلاثة مراكز: مركز الطفل بالقرائن​ ومركز الطفل بالحيرة ومركز الطفل بحلوان.

وتسعى «أطفال الشارقة» من خلال المشروع تحقيق عدة أهداف هي «الرعاية والتأثير والاستدامة» حيث تضيف رياضة السباحة بُعداً جديداً إلى مهاراتهم خاصة في أشهُر الصيف الأمر الذي يُعزّز لديهم الثقة بالنفس وبث روح الانضباط واتباع نَمط حياة نشِط وصحّي لهم في المستقبل.

ويتم ذلك تحت الإشراف الفني لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونُخبة من المدرّبين المتخصّصين والمحترفين في مجال اكتشاف المواهب وتعليم الأطفال من خلال ورش تدريبية تُلائم فئاتهم العمرية ومهاراتهم في مختلف أنواع السباحة مما يجعل عملية التدريب والتوجيه في كل مستوى تسيرُ بعفوية وسلاسة.