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375 ألف زائر لحدائق ومرافق دبي

375 ألف زائر لحدائق ومرافق دبي
21 يونيو 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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استقبلت الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي 375 ألفاً و323 زائراً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ضمت، الحدائق السكنية والساحات العائلية، والحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية، والتي تُشكل مجتمعةً وجهاتٍ ترفيهية وسياحية نموذجية وعصرية مصممة وفق أرقى المواصفات العالمية، ومزودة بخدمات شاملة تلبي احتياجات سكان وزوار إمارة دبي.
وتوزع الزوار على الحدائق العامة في الإمارة بواقع 192 ألفاً و166 زائراً، والحدائق التخصصية بواقع 183 ألفاً و157 زائراً. كما وصل عدد زوار مدينة الطفل إلى 37 ألفاً و942 زائراً، فيما زار الحديقة القرآنية نحو 22 ألفاً و633 زائراً، وبرواز دبي نحو 22 ألفاً و127 زائراً طيلة أيام العيد.
وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: «حرصنا على تجهيز كافة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي على أكمل وجه لاستقبال واستيعاب أعداد الزوار خلال عيد الأضحى، والتي يقصدها أفراد المجتمع لقضاء أوقاتهم والاستمتاع بأجواءٍ هادئة مع وجود مجموعةٍ من الخدمات الشاملة والفعاليات الترفيهية التي نظمتها بلدية دبي خلال عطلة العيد، وذلك ضمن جهودها في جعل دبي أكثر جاذبية وجَودة للحياة، عبر توفير مرافق ترفيهية متكاملة وجاذبة تتيح لسكان الإمارة مستوى رفاه عالٍ، وترتقي بمستوى سعادتهم وجَودة حياتهم».

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