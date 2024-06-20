«البلديات والنقل» تحدث 7 حدائق في أبوظبي بتقنيات «إنترنت الأشياء»

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت دائرة البلديات والنقل تحديث 7 حدائق في مدينة أبوظبي بتقنيات «إنترنت الأشياء» التي تضمنت أجهزة متطورة تسهم في الارتقاء بجودة عملية إدارة الحدائق والمرافق العامة.

وأوضحت الدائرة أن هذه التقنيات من شأنها تعزيز تجربة زوار الحدائق، إلى جانب خفض تكلفة التشغيل بنسبة تعادل 30%.

وتضمنت الحدائق نظام إدارة حدائق ذكياً، أجهزة استشعار امتلاء حاويات القمامة، وأجهزة رصد استهلاك المياه، وأجهزة رصد استهلاك الكهرباء، وكاميرات بتقنية الذكاء الاصطناعي، وجهاز قياس رطوبة التربة.

كما تضمنت الحدائق أجهزة قياس معدلات الإضاءة، وأجهزة رصد جودة الهواء، ومقاعد مزودة بتقنيات ذكية، إلى جانب أجهزة استشعار لمواقف السيارات، وأجهزة استشعار لدورات المياه.

وتعزز الحدائق الذكية جودة الحياة، وتسهم في تحسين تجربة ورضا زوار الحدائق، والحفاظ على استدامة بيئة الحدائق، ورفع وتحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية للحدائق، إلى جانب توفير بيانات لحظية متكاملة للحديقة، وتحسين السلامة وأمن الحدائق.

وتتوزع الحدائق الذكية السبع في كل من مدينة أبوظبي، ومدينة العين ومنطقة الظفرة.

وتضم الحدائق مستشعرات ذكية، وكاميرات بتقنيات حديثة تساعد الزوّار في المستقبل على معرفة أعداد مواقف السيارات وأماكنها، ونسبة الازدحام، ومساعدة إدارة الحديقة وصنّاع القرار لتتبع كل الخدمات.

وكانت دائرة البلديات والنقل أطلقت خلال نوفمبر 2022 شبكة إنترنت مجانية في الحدائق والشواطئ العامة تحت اسم «هلا واي فاي»، وتغطي هذه الخدمة 44 موقعاً منها 19 في أبوظبي، و11حديقة في العين، و14حديقة في الظفرة، بما يوفر تغطية عامة واسعة النطاق لشبكة الواي فاي، تسهم في تحسين البنية التحتية الرقمية.