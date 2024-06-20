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شرطة دبي تحتجز 4474 سكوتراً ودراجة هوائية وكهربائية

عبدالله الغيثي
21 يونيو 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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أكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، منوهاً باهتمام شرطة دبي بتعزيز الوعي بين جميع مستخدمي الطريق من «سائقين، وركاب، ومشاة» بحقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.
وأوضح اللواء الغيثي، أن شرطة دبي لا تدخر جهداً في تعزيز السلامة المرورية بين مستخدمي الطريق، وإشعارهم بالأمان من خلال تكثيف عمليات الضبط المروري الهادف إلى الحد من المخالفات المرورية، وضبط السائقين المُخالفين والمستهترين بأرواح الناس، والمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة من ضبط أمن الطرق وتقليل حوادث الوفيات فيها.
وقال اللواء الغيثي، إن قيادة الاسكوترات والدرجات الهوائية والكهربائية تشكل خطورة كبيرة على مستخدميها ومرتادي الطرق، لاسيما إذا تم استخدامها في الأماكن غير المخصصة لها، وقيادتها على الطرق العامة، الأمر الذي يتسبب في إرباك السائقين، لذلك تحرص شرطة دبي على سلامة مستخدمي تلك الوسائل وسلامة مستخدمي الطريق من خلال حملات التوعية المستمرة بشكل دوري، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً.
وأكد أن حوادث الاسكوترات والدراجات الهوائية والكهربائية في النصف الأول من العام الجاري نتج عنها 4 وفيات، وإصابة بليغة واحدة، و19 إصابة متوسطة، و5 إصابات بسيطة، وتحرير 7804 مخالفات، وحجز 4474 سكوتراً ودراجة هوائية وكهربائية، في حين بلغ عدد الوفيات في العام الماضي 12 وفاة و5 إصابات بليغة و 41 إصابة متوسطة و37 إصابة بسيطة، وتحرير 6306 مخالفات، وحجز 4305 سكوترات ودراجات هوائية وكهربائية، وفي عام 2022 بلغ عدد الوفيات 11 وفاة، و11 إصابة بليغة، و65 إصابة متوسطة، و40 إصابة بسيطة، وتحرير 11054 مخالفة وحجز 4509 سكوترات ودراجات هوائية وكهربائية.
وأوضح اللواء الغيثي أن مخالفة قيادة الدراجة الكهربائية أو الهوائية على الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على 60 كلم في الساعة، تبلغ غرامتها 300 درهم، ومخالفة قيادة الدراجة الهوائية بطريقة تشكل خطراً على قائدها أو على حياة وسلامة الآخرين غرامتها 300 درهم، ومخالفة حمل راكب على سكوتر كهربائي غرامتها 300 درهم، ومخالفة حمل راكب على الدراجة الهوائية أو الكهربائية لا تتوفر فيها التجهيزات اللازمة لذلك غرامتها 200 درهم، ومخالفة السير بدراجة كهربائية أو هوائية عكس اتجاه حركة المرور غرامتها 200 درهم.
كما وأكد اللواء الغيثي على أهمية التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة عند قيادة الاسكوترات والدراجات الهوائية أو الكهربائية، ومن ضمنها قيادة الدراجة في المسارات التي تحددها سلطة الترخيص، وعدم قيادة الدراجة في المسارات المخصصة لرياضة الجري أو المشي، وعدم حمل راكب على السكوتر الكهربائي أو أي شيء قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن، والتقيد بمتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة.

السلامة المرورية
شرطة دبي
دبي
الإمارات
الدراجات الهوائية
الدراجات الكهربائية
السكوتر
السكوتر الكهربائي
دراجات السكوتر
عبدالله علي الغيثي
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