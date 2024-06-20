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علوم الدار

«جاهزية» يطلق أكاديمية للتدريب والأبحاث الطبية

«جاهزية» يطلق أكاديمية للتدريب والأبحاث الطبية
21 يونيو 2024 01:00

أبوظبي (وام)

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أعلن برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، أمس، إطلاق أكاديمية للتدريب والأبحاث الطبية بمبادرة مشتركة مع المؤسسة الوطنية للتدريب «تدريب» وبالتعاون مع أبرز المراكز التدريبية العالمية.
وتهدف الأكاديمية إلى تطوير وصقل مهارات وجاهزية خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة وتأهيل الكوادر الطبية في مجال طب الطوارئ وطب العناية المركزة وطب الجراحة وغيرها من التخصصات الطبية.
وتهدف «جاهزية» من خلال هذه الخطوة إلى دعم الأطباء والممرضين والفنيين عبر الاستثمار في نخبة من أفضل الكفاءات الطبية الأكاديمية الوطنية والمتخصصة، وتعزيز ريادتها في القطاع الصحي، وإعداد جيل جديد من المتخصصين في العلوم الطبية، إضافة إلى تأهيل خريجي العلوم الصحية وإعدادهم للحياة المهنية ضمن بيئة تعليمية وإبداعية مستدامة.
وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات الرئيس التنفيذي لـ«جاهزية»، حرص البرنامج على مواكبة تطور القطاع الصحي على المستويين، المحلي والعالمي، من خلال بناء القدرات والمهارات للكوادر الصحية وفق أفضل المعايير وبالشراكة مع أفضل الجامعات والمراكز التدريبية التخصصية.
وقال إنه على مدار السنوات الأخيرة حققت «جاهزية» بمبادرة مشتركة مع مكتب فخر الوطن نقلة نوعية في مجال التعليم والتدريب الطبي لخط الدفاع الأول وأسهم البرنامج في تطوير مهارات 10 آلاف من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة.
ولفت إلى أن إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب والأبحاث الطبية جاء بهدف دعم الكوادر الصحية الرائدة والشابة، وإكسابها ما تحتاج من أدوات ومعرفة شاملة بأحدث ممارسات الطب والجراحة، مشيراً إلى أن الأكاديمية تمثل خطوة مهمة في مسيرة «جاهزية»، وجهودها الهادفة إلى تطوير كادر إماراتي، وإعداد جيل من الكوادر الطبية الشابة.
وأكد البروفيسور روبيرتو ميجفيرو رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث عضو المجلس الاستشاري للأكاديمية الوطنية للتدريب والأبحاث الطبية، أن الأكاديمية تعمل على صقل مهارات القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية وضمان الجاهزية، إلى جانب تطوير القدرات، وضمان الاستعداد عبر إتاحة فرص التدريب والبحث والتطوير، وإقامة ورش العمل والمؤتمرات والندوات، إضافة لتبادل المواد العلمية، والدراسات، والمعلومات، ورفد الكوادر الطبية ببرامج المنح التدريبية المهنية ضمن العديد من المجالات.
وقال إنه سيتم تقديم فرص التعليم الفريدة والتخصصية في مجال إدارة الحالات الصحية الطارئة والتخصصات الطبية المختلفة، مشيراً إلى أن الأكاديمية تعمل على توطيد علاقات تعاون وثيقة مع شركائنا الاستراتيجيين سعياً لتوحيد جهودنا معاً لتعزيز القدرات والمهارات والجاهزية للعاملين الصحيين في الدولة.
وأضاف: إن هذا التعاون يعكس حرصنا في الأكاديمية على ترسيخ دعائم قطاع صحي متخصص ومتأهب لمختلف تحديات المستقبل.

الأبحاث الطبية
الإمارات
الكوادر الطبية
خط الدفاع الأول
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