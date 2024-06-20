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الشيخة فاطمة تشيد بجهود السفيرات في أداء مهامهن على الوجه الأكمل

الشيخة فاطمة تشيد بجهود السفيرات في أداء مهامهن على الوجه الأكمل
21 يونيو 2024 01:01

أبوظبي (وام)

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استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، على مأدبة غداء، مجموعة من سفيرات الدولة في الخارج، وذلك بحضور حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وحرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان.
فقد استقبلت سموها كلاً من حصة عبدالله العتيبة، سفيرة الدولة لدى سويسرا، وفاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى النرويج، وحنان العليلي، سفيرة الدولة لدى لاتفيا، وهند مانع العتيبة، سفيرة الدولة لدى فرنسا، وآمنة محمود فكري، سفيرة الدولة لدى فنلندا.
واطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على جهود السفيرات لخدمة المواطنين في الخارج، وتوفير أشكال الدعم كافة والرعاية لهم، وتعزيز العلاقات الخارجية لدولة الإمارات، وبناء جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يخدم المصالح العليا للدولة، ويعزز من مكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشادت سموها بجهود سفيرات الدولة في الخارج، وحرصهن على أداء مهامهن على الوجه الأكمل، بما يساهم في توفير خدمات متكاملة للمواطنين في الخارج، وتعزيز سمعة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، وترسيخ احترامها ومحبتها بين شعوب العالم، بالإضافة إلى نشر قيم التسامح والتعايش، وتعزيز التعاون والتآخي بين الشعوب.
ومن جانبهن، أعربت سفيرات الدولة عن خالص شكرهن وتقديرهن إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعم سموها اللامحدود للمرأة الإماراتية، وتحفيزها على التميز والإبداع في مختلف قطاعات العمل.

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