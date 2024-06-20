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«الشارقة للاتصال الحكومي 2024» تدعو رواد القوة الناعمة للتنافس على أحدث فئاتها

«الشارقة للاتصال الحكومي 2024» تدعو رواد القوة الناعمة للتنافس على أحدث فئاتها
21 يونيو 2024 01:00

الشارقة (الاتحاد)

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دعت الدورة الحادية عشرة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، المؤسسات الرائدة في استخدام الفنون، الرياضة، التكنولوجيا، الثقافة، والتربية والتعليم كأدوات تواصل لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات التنموية، للتنافس على الفئة المستحدثة «أفضل استثمار في القوة الناعمة لدعم برامج الاتصال»، ضمن الفئات الـ13 المفتوحة للتقديم المباشر.
ويستمر قبول طلبات الترشح للجائزة حتى 1 أغسطس 2024 عبر الموقع: www.igcc.ae.
ويقدم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الفرصة للمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، إلى المشاركة بمشاريعهم المتميزة التي تظهر القدرة على استخدام القوة الناعمة بطرق مبتكرة لإحداث تأثير إيجابي في وعي الجمهور، في خطوة تبرز أثر الإبداع في تشكيل مستقبل التواصل. وتشتمل الفئة على جائزتين، إحداهما للمؤسسات الحكومية، وأخرى للشركات الخاصة.
وتسعى جائزة «أفضل استثمار في القوة الناعمة لدعم برامج الاتصال» إلى تكريم الجهود المتميزة التي حققت تأثيراً إيجابياً في الوعي الجماهيري، إذ تقدّر الإسهامات الرائدة في تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، والتي تعكس قيم وثقافة المجتمع، معززةً بذلك العلاقات الدولية والتفاهم بين الشعوب، كما تعترف الجائزة بالاستثمارات في مختلف القطاعات التي تدعم القضايا ذات الاهتمام العام، مثل تعزيز القيم الإيجابية وإيصال رسائل نافعة للمجتمع والدول.
وتثمّن الجائزة أيضاً الجهود المبذولة في استخدام القوة الناعمة لمخاطبة الشباب، وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية وسليمة، كما تكرّم الجهود والاستثمارات التي تساهم في تعزيز العلاقات الدولية، وتحسين الصورة الثقافية والحضارية للدولة أو المؤسسة، حيث تعتبر هذه الجائزة اعترافاً بأهمية قطاعات القوة الناعمة وسيلة تواصل فعالة تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.
ويجب أن تتسم المشاريع بالإبداع في تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، وغيرها من الفعاليات ذات التأثير الإيجابي في تحقيق القوة الناعمة، كما يطلب من المتقدمين أن يبرهنوا على حدوث تفاعل إيجابي مع الجمهور واستدامة المبادرات، وغيرها من المعايير التي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الجائزة.

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