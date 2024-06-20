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«تدرا» و«الإمارات للإعلام» و«تيك توك» تطلق حملة حول سلامة العائلة على الإنترنت

«تدرا» و«الإمارات للإعلام» و«تيك توك» تطلق حملة حول سلامة العائلة على الإنترنت
21 يونيو 2024 01:00

أبوظبي (وام)

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أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، أمس، الحملة الإعلامية المشتركة مع مجلس الإمارات للإعلام ومنصة «تيك توك» حول «سلامة العائلة على الإنترنت»، ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى نشر التوعية بما يساهم في حماية الأطفال والأسر أثناء تصفح مواقع الشبكة العنكبوتية ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل خاص.
وتضمنت الحملة المشتركة مجموعة منوعة من الأفلام التوعوية القصيرة والتي تعمل بدورها على توعية الأطفال والأسر حول الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية، وتركز بشكل مكثف على مواضيع تتعلق بالخصوصية والألعاب الإلكترونية والتنمر الإلكتروني والاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية وأدوات الرقابة الأبوية.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن الهيئة تولي اهتماماً بمختلف شرائح المجتمع، وتضع فئة الأطفال والأسر في أعلى أولوياتها وتعمل على إطلاق المبادرات والبرامج التوعوية لتعزيز سلامتهم على الإنترنت، مشيراً إلى أن مجتمع الإمارات من أكثر المجتمعات استخداماً للإنترنت مما يزيد احتمالية وقوع الأخطاء، وبالتالي فإن إطلاق مثل هذه الحملات كفيل برفع مستوى الوعي بالتهديد، إن وجد، وكيفية التعامل معه.
وأكد محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار حرص المجلس على حماية الأطفال والأسر من المحتوى المخالف لمبادئ وقيم دولة الإمارات، وذلك من خلال الشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنصات الرقمية المعنية، مشيراً إلى أن المجلس عمل على وضع التشريعات الناظمة للمحتوى الإعلامي المتداول على المنصات كافة لضمان وجود بيئة رقمية آمنة ومسؤولة للطفل في الدولة.
ونوه إلى أهمية هذه المبادرة في توعية الأسر بأفضل الممارسات لضمان سلامة أبنائهم رقمياً، وتزويدهم بالأدوات والآليات المناسبة لمواجهة التحديات التي قد تواجههم.
وقالت جنان الهاشلي رئيس السياسة العامة في منصة «تيك توك» لدول مجلس التعاون الخليجي، إن هذه المبادرة ستزود المجتمعات الرقمية بالمعلومات والأدوات اللازمة لضمان سلامة عائلاتهم عبر الفضاء الرقمي بأكمله.

الإمارات
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تيك توك
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