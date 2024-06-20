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علوم الدار

3.4 مليون درهم من «تراحم» لفرحة العيد

خلال توزيع فوالة العيد (من المصدر)
21 يونيو 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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نفذت مؤسسة «تراحم» الخيرية في دبي مجموعة من المشاريع والبرامج، بتكلفة تصل إلى 3.4 مليون درهم لإدخال البهجة والسرور على ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والأيتام وكبار السن ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، ورسم البسمة على وجوههم.
وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام للمؤسسة: إن الأيتام والأسر المتعففة وذات الدخل المحدود تمثل المحور الأساسي لعملها على مدار العام، إلا أنها تعزز من أنشطتها لهذه الفئات خاصة في المناسبات مثل عيد الأضحى.
وأوضح أن من هذه المبادرات «فوالة العيد» بتكلفة إجمالية بلغت مليون درهم استفادت منها 2000 أسرة، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، حيث تم توزيع بطاقة تسوق على المستفيدين.
وذكر أن المؤسسة وزعت كسوة العيد بقيمة 200 ألف درهم استفادت منها 800 أسرة، وكذلك ساهمت في تيسير سفر 15 حاجاً من العديد من إمارات الدولة، بالإضافة إلى تقديم 150 ألف درهم لهم، والمتابعة لهم أثناء رحلة الحج.
وأفاد بأن المؤسسة تساهم في رعاية وكفالة 117 يتيماً، بالتعاون مع 8 من الكفلاء المحسنين، لافتاً إلى توزيع المساعدات الشهرية بقيمة 1.4 مليون درهم على المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط.
وأعلن المدير العام لمؤسسة «تراحم» الخيرية، أن مجلس إدارة المؤسسة اعتمد رفع المساعدات الشهرية إلى 2.5 مليون درهم بدلاً من مليون درهم، يخصص منها نحو 500 ألف درهم شهرياً لعلاج المرضى.

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