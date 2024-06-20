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علوم الدار

سعيد الرقباني: جامعة الفجيرة ملتزمة بتقديم برامج مبتكرة

سعيد الرقباني خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
21 يونيو 2024 01:00

الفجيرة (وام) 

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أكد معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، التزام الجامعة بتقديم برامج جديدة مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتتماشى مع أحدث التطورات العالمية، بهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات الضرورية لتعزيز جهود قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل وتحقيق الريادة على الصعيد العالمي.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه للاجتماع الثاني لمجلس الأمناء للعام الأكاديمي 2023 - 2024 أمس بمقر مكتبة الفجيرة الرقمية.
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى شرح عن سير العمل في الجامعة ومستجدات البرامج الجديدة التي حصلت الجامعة على ترخيصها من مفوضية الاعتماد الأكاديمي. 

جامعة الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
سعيد الرقباني
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