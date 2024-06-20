الجمعة 21 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تقدم 33 ألف طن من المساعدات إلى غزة عبر 395 طائرة

مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (أرشيفية)
21 يونيو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة وغزة والدول العربية
كولومبيا تستعد لاستقدام 50 طفلاً من غزة للعلاج

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وتضمنت الجهود الإماراتية نقل المساعدات الإغاثية إلى القطاع من خلال 395 طائرة منها 103 طائرات شاركت في عملية إسقاط المساعدات جواً عبر عملية «طيور الخير»، و 6 من سفن الشحن إلى العريش المصرية وشمال غزة من دولة الإمارات وقبرص، وتحريك 1243 شاحنة حملت مساعدات متنوعة، ليبلغ مجموع المساعدات المقدمة 33000 طن من المساعدات الغذائية، والصحية، ومواد الإيواء.
كما بلغ حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها الإمارات إلى قطاع غزة عبر عملية «طيور الخير» حوالي 3752 طناً.
واستطاعت دولة الإمارات بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي إيصال نحو 300 طن من المساعدات الغذائية إلى القطاع عن طريق البحر وتسليمها إلى شمال القطاع.
وأنشأت الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً، يستفيد منها أكثر من 600 ألف شخص من سكان القطاع.
وتنتج 5 مخابز أوتوماتيكية افتتحتها دولة الإمارات نحو 15000 رغيف خبز في كل ساعة، ويستفيد منها 72 ألف شخص، كما توفر مادة الطحين لـ 8 مخابز أوتوماتيكية لتوفير الاحتياجات اليومية من الخبز لـ 17140 شخصاً.
وأعلنت دولة الإمارات تخصيص 15 مليون دولار دعماً لصندوق «أمالثيا» الذي أعلنت عنه قبرص بهدف دعم مبادرة الممر البحري بين الموانئ القبرصية وقطاع غزة، ورفع مستوى تدفق المساعدات الإنسانية وتوفير طرق وأدوات تمويل مرنة لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السكان في غزة الذين يواجهون خطر المجاعة.
وأنشأت الدولة المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، جنوب القطاع، بإشراف فريق طبي إماراتي، وضم أكثر من 100 طبيب وممرض وصيدلاني وفني مختبر. 
وبلغ عدد الحالات التي تم علاجها في المستشفى الميداني الإماراتي منذ افتتاحه في شهر ديسمبر العام الماضي، 20503 حالات.
كما افتتحت الإمارات مستشفى عائماً قبالة سواحل مدينة العريش المصرية، والذي يضم 100 سرير، وباشر العمل في 26 فبراير الماضي لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القطاع ودعم المستشفى الميداني في مدينة رفح.
وعملت الإمارات على توفير خدمة «ستارلينك» لتقديم الاستشارات الطبية العاجلة في المستشفى الميداني من خلال تقنية الاتصال المرئي. 
ويجسد النهج الإنساني لدولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني مواقفها الراسخة على مدار العقود الماضية بمد يد العون لهم في مختلف الظروف، ومواصلة هذا النهج في تقديم المبادرات الإنسانية لغوثهم في الأزمة الحالية.

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
مساعدات الإمارات
الإمارات
غزة
فلسطين
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
الفارس الشهم 3
طيور الخير
آخر الأخبار
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة وغزة والدول العربية
21 يونيو 2024
بوتين والرئيس الفيتنامي تو لام في هانوي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: مقترح روسيا للسلام في أوكرانيا لن يدوم إلى الأبد
21 يونيو 2024
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تدمر سفينتين للحوثيين
21 يونيو 2024
سوناك يتحدث إلى المزارعين في بارنستابل جنوب غرب إنجلترا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بريطانيا.. «التصويت التكتيكي» يهدد «المحافظين» في انتخابات 4 يوليو
21 يونيو 2024
طفلة تبحث عن مياه صالحة للشرب في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كولومبيا تستعد لاستقدام 50 طفلاً من غزة للعلاج
21 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©